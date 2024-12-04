شركة "Grayscale" تسعى لتحويل "Solana Trust" إلى ETF مع تعافي سعر SOL بنسبة 6%

تقدمت شركة “Grayscale Investments” بطلب لتحويل “Solana Trust” البالغ قيمته 134 مليون دولار إلى صندوق تداول بالبورصة (ETF) فوري على منصة “NYSE Arca”، بهدف تحسين الوصول إلى هذا المنتج الاستثماري.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سعر العملة الرقمية SOL علامات انتعاش، حيث ارتفع بنسبة 6% خلال 24 ساعة ليصل إلى 237 دولار، بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى 215 دولار نتيجة تصحيح السوق.

رغم تقلبات السعر الأخيرة، لا يزال نظام سولانا البيئي في وضع قوي، خاصة مع تصاعد التفاؤل بعد تقديم “Grayscale” طلبها.

يهدف هذا الصندوق الجديد إلى تتبع أداء سعر العملة الرقمية سولانا بشكل مباشر، على غرار صناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية.

تزامن هذا التطور مع تقديم طلبات مشابهة من شركات مثل “VanEck” و”21Shares” و”Canary Capital” لإنشاء صناديق مؤشرات قائمة على سولانا.

كما أن مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لهذه الطلبات يعكس تطورات سياسية مشجعة، خاصة مع تعيين “بول أتكينز”، المؤيد للعملات المشفرة، رئيس للهيئة، مما يعزز الآمال في موافقات أوسع لصناديق المؤشرات المتداولة للأصول الرقمية.

شهدت سولانا سابقا أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أكثر من 260 دولار قبل أن تتراجع في ظل ضغوط السوق، بما في ذلك تجاوز XRP لها في القيمة السوقية.

ومع ذلك، يشير الدعم المتزايد من المؤسسات والتفاؤل المتجدد إلى مستقبل واعد لنظام سولانا.

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