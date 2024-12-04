عملة ترون TRX تحلق عاليا: مالأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع؟

سجلت عملة ترون (TRX) ارتفاع ملحوظ بنسبة 85%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد مع قيمة سوقية تجاوزت 36 مليار دولار.

ارتفع سعر العملة الرقمية (TRX) إلى ذروة 0.43 دولار، متجاوزا أعلى مستوى سابق له عند 0.23 دولار، قبل أن تستقر عند 0.39 دولار في وقت النشر، بزيادة 70% خلال 24 ساعة.

هذا النمو دفع القيمة السوقية لعملة ترون من 19 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، لتحقق العملة مكاسب بلغت 140% خلال الشهر الماضي وأكثر من 280% منذ بداية العام.

كما شهدت عملات مشفرة أخرى مكاسب، مثل IOTA التي ارتفعت بنسبة 50%، وVET بنسبة 15%، وKDA بنسبة 44%، وفقًا لبيانات CoinGecko.

أسباب ارتفاع سعر عملة ترون TRX:

جاء ارتفاع سعر عملة TRX في ظل موجة صعودية في سوق العملات الرقمية المشفرة بشكل عام، رغم استقرار أسعار البيتكوين والايثيريوم.

بينما وبالنسبة للزخم المحيط بـ TRX فيُنسب إلى انضمام مؤسس ترون إلى مشروع World Liberty Financial (WLFI) كمستشار.

استثمر “جاستن صن” 30 مليون دولار في WLFI، ليصبح من أكبر المستثمرين في المشروع المدعوم من “دونالد ترامب” وأبنائه.

كما أثار “صن” انتباه وسائل الإعلام بعد شرائه العمل الفني “الموزة” الشهيرة في مزاد بقيمة 6 ملايين دولار.

في تغريدة حديثة، صرّح “صن” أن TRX قد تصبح XRP التالية، مشيرا إلى إمكانيات المشروع المستقبلية.

جدير بالذكر أن XRP حققت مكاسب كبيرة مؤخرا، لكنها بدأت تفقد الزخم، حيث انخفضت بنسبة 7% خلال آخر 24 ساعة إلى 2.5 دولار.

اقرأ أيضا:

مشروع “Orbitt” التابع لـ سولانا يطلق برنامج مكافآت ORBT بقيمة 2.5 مليون دولار

كمبوديا تفرض قيود على بينانس وكوين بيس تزامنا مع تشديدها للوائح الكريبتو

