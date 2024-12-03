مشروع "Orbitt" التابع لـ سولانا يطلق برنامج مكافآت ORBT بقيمة 2.5 مليون دولار

أطلق مشروع “Orbitt (ORBT)”، التابع لشبكة سولانا، برنامج إيداع جديد بقيمة مكافآت تبلغ 2.5 مليون دولار، يستهدف المشروع تعزيز حوكمة البروتوكول وإنشاء قيمة طويلة الأجل لحاملي العملة الرقمية الأصلية “ORBT”.

يمنح البرنامج المشاركين مزايا متعددة، منها الوصول إلى منصة “Orbitt PAD”، التي تدعم المشاريع الواعدة بتطوير شامل وتسويق واستثمارات تصل إلى 100,000 دولار للمشاريع الأكثر تميزا.

تم تخصيص 25% من إجمالي عملات ORBT لآلية إعادة شراء مبتكرة، تعتمد على الرسوم الناتجة عن خدمات Orbitt MM Volume Booster، لتجديد المحفظة باستمرار وضمان تدفق مستدام للمكافآت.

يوفر البرنامج مكافآت تصاعدية بناء على فترة تخزين العملات ومضاعفة المكافآت بعد 30 يوم، وزيادتها إلى ثلاث مرات بعد 90 يوم، وأربع مرات بعد 180 يوم.

أكد مؤسس “Orbitt”، المعروف باسم “Pixel”، أن البرنامج يعكس التزام “Orbitt” بالنمو المستدام ومكافأة دعم المجتمع لرؤية طويلة المدى، مضيفا أن المبادرة تركز على تعزيز الثقة والمشاركة داخل النظام البيئي للمشروع.

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