متداول يحقق أكثر من 1.5 مليون دولار في عملة ميم: التفاصيل

ما سيُذكر أدناه في هذه المقالة لايحدث كثيرا وعادة تكون هناك تسريبات داخلية من فريق المشروع أو محض حظ أو معلومات خفية يدركها ثلة قليلة من الحيتان.

مؤخرا تمكن متداول من تحقيق ربح تجاوز 1.5 مليون دولار من استثماره في عملة الميم المسماة (MEW) .

في يوليو الماضي، اشترى هذا المتداول 416.8 مليون MEW بقيمة 2.42 مليون دولار.

بعد بضعة أشهر، قام ببيع ممتلكاته مقابل 16270 عملة SOL، ما يعادل 3.94 مليون دولار، محققا ربح صافي قدره 1.52 مليون دولار، وفقا لبيانات “Lookonchain”.

عملة MEW، التي ظهرت في مارس 2023 بسعر 0.003 دولار، شهدت زيادة بنسبة 200% لتصل إلى 0.009 دولار بحلول وقت بيع هذا المتداول.

أثارت هذه الصفقة ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن البيع كان خطوة ذكية، بينما رأى آخرون أنه كان يمكن للمتداول انتظار ارتفاع أكبر في ظل الزخم الصعودي للسوق.

على صعيد مماثل، أظهر متداول آخر مهارة مماثلة في الاستفادة من عملات الميم، حيث استثمر 158 دولار فقط في عملة “CHILLGUY” ليحقق بعدها عوائد جيدة، حيث بدأت “CHILLGUY” التداول في نوفمبر بسعر 0.007 دولار وارتفعت بسرعة إلى 0.45 دولار.

تحذير:

على الرغم من الأرباح الكبيرة المحتملة وراء عملات الميم، تحمل هذه الاستثمارات مخاطر كبيرة نظرا لاعتمادها على اتجاهات مؤقتة وضعف قيمتها الجوهرية.

ينصح المستثمرون بدخول السوق بحذر، والاستثمار فقط بمبالغ يمكنهم تحمل خسارتها، وإجراء بحث متأن قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

اقرأ أيضا:

زيادة نشاط وحجم تداول عملة الدوج كوين (DOGE): هل هناك شيء كبير قادم؟

تحذير: تجنب التعامل مع قنوات بيع وشراء العملات الرقمية غير الموثوقة على التيليغرام

