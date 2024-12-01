زيادة نشاط وحجم تداول عملة الدوج كوين (DOGE): هل هناك شيء كبير قادم؟

حققت العملة الرقمية الدوج كوين (DOGE) نمو لافت في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم تداول العملة بنسبة 76.71% وفقا لبيانات “CoinGlass”.

يعكس هذا الارتفاع نشاط كبير من قبل الحيتان، أبرزها تحويل بقيمة 120 مليون دولار إلى محفظة غير معروفة، بحسب “Whale Alert”.

خلال شهر نوفمبر، شهدت العملة الرقمية DOGE زيادة في قيمتها بنسبة 150%، مع عائدات شهرية وصلت إلى 167%.

هذه التطورات دفعت المحلل “بيتر براندت” إلى مشاركة رؤيته حول مستقبل العملة، مشيرا إلى أن مخططها يُظهر نمط “رأس وكتفين مقلوب”، ما يعزز احتمال العودة إلى أعلى مستوى تاريخي عند 0.73 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أشار “براندت” إلى نمط “علم مائل”، وهو إشارة فنية تُشير غالبا إلى استمرار الاتجاه الصعودي، ما قد يضع هدف السعر عند 0.66 دولار.

التوجهات الفنية أكدت قوتها بعد ظهور “التقاطع الذهبي”، حيث تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

يُعتبر هذا النمط مؤشر قوي على استمرار الاتجاه الصعودي، وغالبا ما يسبق ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

حاليا تجاوزت DOGE مستويات مقاومة رئيسية عند 0.22 دولار و0.30 دولار، مدعومة بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

أبرز “براندت” أيضا أوجه التشابه بين الأنماط الحالية والتحركات السعرية التي شهدتها عملة DOGE في عام 2020، حين أدى نمط “الرأس والكتفين المقلوب” إلى ارتفاعات كبيرة.

يشير هذا التحليل إلى أن الأداء الأخير للعملة مدعوم بأساسيات فنية قوية، مما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القريب.

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