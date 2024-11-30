تحذير: تجنب التعامل مع قنوات بيع وشراء العملات الرقمية غير الموثوقة على التيليغرام

شهدت الآونة الأخيرة تزايد عمليات الاحتيال في قنوات التيليغرام غير الموثوقة التي تدّعي تقديم خدمات بيع وشراء العملات الرقمية.

من بين هذه القنوات قناة تُعرف باسم “السعودية | بيع وشراء USDT”، التي وقع ضحيتها العديد من المستخدمين.

تعتمد بعض من هذه القنوات على استغلال ثقة المتداولين الجدد أو الباحثين عن صفقات سريعة بأسعار مغرية ويتم الوصول إليهم عبر اعلانات التيليغرام.

بمجرد أن يقوم المستخدم بتحويل الأموال لشراء العملات الرقمية مثل USDT، يقوم القائمون على القناة بحظر المستخدم مباشرة وسرقة أمواله دون تقديم أي خدمات.

لماذا يجب الحذر من هذه القنوات؟

عدم وجود رقابة أو موثوقية: القنوات غير الموثوقة تعمل بدون أي تراخيص قانونية أو التزامات تجاه المستخدمين. سهولة الاحتيال: يوفر التيليغرام للمحتالين سهولة إنشاء قنوات أو حسابات وهمية يصعب تتبعها. عدم وجود ضمانات: عند التعامل مع قنوات مجهولة، لا يوجد أي ضمان لاستلام العملات الرقمية بعد تحويل الأموال.

كيف تحمي نفسك؟

تجنب التعامل مع القنوات غير الموثوقة: لا تنخدع بالأسعار المغرية أو وعود الخدمة السريعة ولا تستخدم القنوات التي تستخدم إعلانات التيليغرام إلا بعد التأكد.

تحقق من سمعة القناة: ابحث عن تقييمات وآراء المستخدمين السابقين قبل إجراء أي معاملات.

استخدم قنوات موثوقة وذات سمعة طويلة الأمد: اختر القنوات التي تتمتع بسجل موثق وخبرة مثبتة في السوق.

نحن في “بيتكوين العرب” نقدم خدمات بيع وشراء العملات الرقمية بثقة وأمان تام.

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نصيحة أخيرة: حماية أموالك مسؤوليتك الشخصية، لا تتعامل مع أطراف مجهولة أو قنوات مشبوهة مهما بدت مغرية واختر دائما القنوات الموثوقة لضمان معاملات آمنة وسليمة.