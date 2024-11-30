تايوان ستطبق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية وتضع تاريخ بدء التنفيذ

تعتزم لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) تنفيذ لوائح صارمة جديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) على مقدمي خدمات العملات المشفرة بدءا من 30 نوفمبر.

تطلب القواعد والقوانين الجديدة من منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) التسجيل والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

في البداية، كان الموعد النهائي للتسجيل الإلزامي في يناير 2025، لكن اللجنة قررت تقديم الموعد لمدة شهر.

وأكدت اللجنة أن الكيانات الأجنبية التي تقدم خدمات العملات المشفرة في تايوان ملزمة بإنشاء وجود محلي وإكمال عملية التسجيل بموجب قانون الشركات.

حاليا، تمت الموافقة على 26 مزود للعملات المشفرة للعمل داخل البلاد، ويجب عليهم جميعا الامتثال للقواعد المحدثة.

لتسهيل ذلك، قدمت لجنة FSC قائمة مرجعية تشمل مراقبة أسماء العملاء، الحسابات المصرفية، مواقع IP، وسلوكيات استخدام الحساب.

كما طُلب منهم مراقبة الأنشطة المشبوهة مثل تغيير الحسابات بشكل متكرر، تقسيم الأموال، واستخدام حسابات متعددة من نفس عنوان IP.

عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 5 مليون دولار تايواني (153,700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى عامين.

هذه التدابير تأتي بعد تغريم منصتين محليتين، MaiCoin وBitoPro، حيث بلغت الغرامة 1.5 مليون دولار تايواني لكل منهما لعدم الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك ضعف العناية الواجبة بالعملاء وعدم الاحتفاظ بسجلات معاملات كافية.

في إطار سعيها لتعزيز موقعها في قطاع العملات الرقمية، تواصل تايوان تطوير تنظيم قطاع العملات المشفرة.

قدمت في سبتمبر الماضي إرشادات لتعزيز الشفافية، وتخطط لإلزام شركات تداول العملات المشفرة بالتسجيل بحلول سبتمبر 2025.

كما تعمل الهيئة على تدابير تدعم النمو، مثل السماح للمستثمرين المحترفين بالوصول إلى صناديق الاستثمار المرتبطة بالأصول الرقمية الأجنبية وإطلاق برنامج تجريبي لحفظ العملات المشفرة المؤسساتية.

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