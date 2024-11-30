الريبل تستعد لإطلاق عملتها الرقمية المستقرة RLUSD: إليكم الموعد المرتقب!

تقترب شركة الريبل من الحصول على موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لإطلاق عملتها الرقمية المستقرة RLUSD.

بالنسبة للموعد المتوقع لطرح العملة فسيكون في تاريخ 4 ديسمبر بالسوق الأمريكية.

هذه الموافقة ستسمح لشركة الريبل بالدخول إلى قطاع التمويل الرقمي المنظم في الولايات المتحدة، مما يضعها في منافسة مباشرة مع جهات إصدار العملات المستقرة مثل Circle وPaxos وGemini.

تدير الريبل حاليا شبكة RippleNet، التي تعتمد على تقنية البلوكشين لتوفير حلول دفع عبر الحدود كبديل لنظام SWIFT.

في الوقت نفسه، تستمر العملة الرقمية XRP الخاص بالشركة في لعب دور رئيسي كعملة جسر للمعاملات، على الرغم من عدم تنظيمها بالكامل في الولايات المتحدة.

ارتفعت XRP مؤخرا إلى 1.87 دولار مع قيمة سوقية فاقت 100 مليار دولار، لتصبح خامس أكبر عملة رقمية، متفوقة على BNB.

هذا الانتعاش جاء بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات، حيث تعهد بتخفيف القيود على العملات المشفرة، بالإضافة إلى ترقب استقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات “غاري جينسلر”، ما عزز التفاؤل بين المستثمرين.

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