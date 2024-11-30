عملة الريبل XRP تتجاوز 100 مليار دولار في قيمتها السوقية لأول مرة منذ 2018

حققت القيمة السوقية لعملة الريبل XRP قفزة نوعية، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار يوم أمس الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2018.

بذلك، تفوقت XRP على BNB لتصبح خامس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وفقا لبيانات CoinGecko.

ارتفع سعر العملة بنسبة 18% خلال 24 ساعة ليصل إلى 1.8 دولار، مع مكاسب أسبوعية بلغت 22% وزيادة إجمالية قدرها 193% منذ بداية العام.

هذا الأداء القوي يعزى إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

التفاؤل الناتج عن فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية، والذي أشاع الآمال بازدهار قطاع العملات المشفرة في ظل دعمه الواضح لها.

كما لعبت استقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، “غاري جينسلر” دور رئيسي، حيث ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 25% لتصل إلى 1.4 دولار فور إعلان استقالته مستقبلا.

كل هذه التطورات دفعت بالمستثمرين إلى توقع تحولات إيجابية في الوضع القانوني لشركة الريبل، مع إمكانية رفض أو تسوية القضايا المرفوعة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

إلى جانب ذلك، فإن التوسع المستمر لشركة الريبل وزيادة اعتماد المؤسسات لمنتجاتها، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من مديري الأصول مثل Bitwise وCanary Capital لإطلاق صناديق استثمارية تعتمد على XRP، عزز من قوة الزخم الصعودي للعملة.

يُتوقع أيضا أن تحصل الريبل على موافقة لإطلاق عملتها المستقرة RLUSD.

رغم هذا الزخم، فإن التحليل الفني يشير إلى احتمال تصحيح في السعر على المدى القريب، إذ بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة 89، مما يشير إلى وصولها إلى حالة شراء مفرطة.

يحذر المحللون من أن الاعتماد الكبير على التداول بالرافعة المالية قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

ومع ذلك، يُنصح المتداولون بإدارة المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط خاصة وأن الصعود بدأ للتو.

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