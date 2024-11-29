القيمة السوقية للعملات المشفرة ترتفع بشكل كبير والاقبال عليها متزايد من المستثمرين الأفراد

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في عام 2024 أكثر من 3 تريليون دولار (حاليا في وقت النشر تجاوزت 3.5 تريليون دولار)، مدفوعة بقبول واسع من قبل المستثمرين الأفراد، حيث أظهر استطلاع حديث أن 72% منهم يعتبرون العملات الرقمية جزء أساسي من استراتيجياتهم الاستثمارية.

هذا التحول يشير إلى أن العملات المشفرة، التي كانت يُنظر إليها سابقا بتشكك كبير، قد أصبحت الآن فئة أصول رئيسية، مع أكثر من 20 ألف عملة رقمية متاحة في السوق.

شهدت العملات المشفرة تطور كبير منذ إطلاق البيتكوين، حيث ازداد تبنيها بين المؤسسات والأفراد.

وفقا لاستطلاع أجرته “EY-Parthenon”، فإن 64% من المستثمرين الأفراد و54% من المستثمرين المؤسسات يخططون لزيادة استثماراتهم في العملات الرقمية.

وبينما كان المستثمرون الأفراد في مقدمة هذا الاتجاه، فإن اهتمام المؤسسات يعكس نمو النضج في السوق ورؤية طويلة الأجل نحو مستقبل العملات الرقمية.

على الرغم من هذا القبول الواسع، لا تزال هناك حواجز تعيق التبني الشامل.

يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل بين الأنظمة المعقدة للعملات المشفرة، مثل إدارة المفاتيح الخاصة أو فهم البروتوكولات المختلفة.

كما أن نقص الموارد التعليمية التي يمكن الوصول إليها بسهولة يشكل عائقا إضافيا، إلى جانب غياب أنظمة الدعم المألوفة في التمويل التقليدي، مثل البنوك والمستشارين الماليين.

إلا أن كل هذا في طريقه للزوال بعد تنبه العديد من الشركات لهذا الأمر وتوفير موارد تعليمية بالاضافة إلى التنسيق مع المطورين لجعل واجهات المستخدم أكثر سهولة.

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