القيمة السوقية للعملات المستقرة تصل إلى 190 مليار دولار: التفاصيل

بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة مستوى قياسي جديد بقيمة 190 مليار دولار، مما يعكس إمكاناتها الكبيرة في إعادة تشكيل التمويل العالمي، وفقا للأرقام المقدمة من منصة “DeFiLlama”.

يتوقع تقرير صادر عن “The Block” أن يشهد اعتماد العملات المستقرة قفزة ملحوظة، حيث يمكن أن تشكل 10٪ من معاملات المعروض النقدي M2 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 1٪ حاليا.

يشير التقرير إلى أن هذا النمو مرتبط بإضفاء الشرعية التنظيمية على القطاع، مع تركيز خاص على الإصلاحات التي قد تدعمها إدارة الرئيس “ترامب”.

وفقا لتحليل “Standard Chartered” و”Zodia Markets”، فإن الوضوح التنظيمي يمكن أن يسرع استخدام العملات المستقرة في مجالات حيوية مثل المدفوعات عبر الحدود، وكشوف المرتبات، وتسوية التجارة، والتحويلات المالية.

يؤكد المحللان “جيف كيندريك” و”نيك فيلبوت” أن إدارة “ترامب” قد تلعب دور كبير في تعزيز تنظيم العملات المستقرة، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالتقدم المحدود الذي أحرزته إدارة “بايدن”.

تأتي هذه التطورات وسط زيادة الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية المستقرة، حيث تجذب الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا ونيجيريا اهتمام خاص، إذ تُستخدم العملات المستقرة لاستبدال العملات الوطنية، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتوفير الوصول إلى منتجات مالية ذات عوائد أعلى.

يرتبط هذا الاتجاه أيضا بعدم الكفاءة في النظام المالي التقليدي، مثل الرسوم غير الشفافة لشبكات SWIFT والبنوك.

على الصعيد المؤسساتي، تجذب العملات المستقرة اهتمام كبير، كما يتضح من استحواذ شركة “Stripe” على شركة “Bridge” الناشئة للعملات المستقرة مقابل 1.1 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، وسّعت شركة التيثر مؤخرا عملياتها لتشمل معاملات تمويلية تقليدية، بما في ذلك تمويل أول صفقة نفط خام لها في الشرق الأوسط، مما يعزز الثقة في سوق العملات المستقرة.

تشير هذه التطورات إلى تحول العملات المستقرة إلى جزء أساسي من التجارة العالمية، مع توسع استخداماتها إلى ما يتجاوز التداول التقليدي.

يرى المحللون أن هذه الديناميكية، مدعومة بسياسات تنظيمية أكثر وضوحا، قد تؤدي إلى اعتماد أوسع للعملات المستقرة في الاقتصاد العالمي.

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