شركة الكريبتو “Deribit” تنقل عملياتها بالكامل إلى فرعها المرخص في دبي

أعلنت منصة “Deribit”، الرائدة في تداول خيارات العملات المشفرة، عن خطتها لنقل جميع أنشطتها إلى كيانها الجديد المرخص في دبي اعتبارا من 1 يناير 2025، بعد حصولها على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

يشمل ذلك نقل أكثر من 50 مليار دولار من الفائدة المفتوحة، مع توسيع عملياتها لتقديم تداول العقود الفورية والمشتقات من خلال الكيان الجديد.

يتضمن الانتقال دمج جميع الأنشطة التشغيلية للمنصة، حيث سيصبح الكيان المرخص من VARA مسؤولا عن تقديم كافة المنتجات، بما في ذلك العقود الفورية والعقود الدائمة والعقود الآجلة وخيارات التداول.

أكد “لوك ستريجرز” الرئيس التنفيذي للشركة، أن البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي توفر أساس مثالي لنمو الشركة وابتكارها، مشيرا إلى التزام “Deribit” بتلبية المتطلبات التنظيمية العالمية مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والجودة.

اعتبارا من بداية 2025، سيتم ضم جميع العملاء المؤهلين والمؤسسات إلى الكيان الجديد في دبي، بينما سيستمر الكيان القائم في بنما بخدمة العملاء الأفراد كوسيط تابع.

وستكون عملية معرفة العميل (KYC) إلزامية لجميع المستخدمين، مع تقييد الحسابات التي لا تستوفي هذه المتطلبات بوضع الحد فقط، مما يتيح لهم إغلاق المراكز المفتوحة دون إمكانية فتح مراكز جديدة.

تعكس هذه الخطوة اهتمام متزايد من قبل شركات العملات المشفرة بالعمل في الإمارات العربية المتحدة، التي توفر لوائح تنظيمية واضحة وبيئة داعمة للأعمال ونظام ضريبي منخفض.

تعد “Deribit” واحدة من عدة شركات مثل الريبل وبينانس التي حصلت مؤخرا على تراخيص في دبي، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للعملات الرقمية.

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