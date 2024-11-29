شركة Metaplanet تجمع 62 مليون دولار لتعزيز استثماراتها في البيتكوين

أعلنت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet عن خطتها لجمع 9.5 مليار ين ياباني (62 مليون دولار) عبر مخطط استحواذ على الأسهم، بهدف زيادة استثماراتها في البيتكوين.

تهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تقليل تعرضها للين الياباني المتراجع وتعزيز تركيزها على الإمكانات طويلة الأجل للعملة الرقمية.

وافق مجلس الإدارة على تخصيص 29,000 سهم من حقوق الاستحواذ لصالح “EVO FUND”، وهو صندوق استثماري مقره جزر كايمان.

ستستخدم العائدات في المقام الأول لشراء المزيد من البيتكوين، مما يعزز محفظة الشركة الحالية التي تضم 1142 بيتكوين، تُقدر قيمتها بأكثر من 109 مليون دولار اعتبارا من 28 نوفمبر 2024.

تعتمد الخطة على نموذج ديناميكي يسمح بتعديل سعر ممارسة حقوق الاستحواذ بما يتماشى مع ظروف السوق، مع الحد من التخفيف الكبير لملكية المساهمين، والذي يُقدر بـ 8%.

تأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي يشهد تراجعا في قيمة الين وارتفاع التضخم في اليابان، مما يجعل الاستثمار في البيتكوين خيارا استراتيجيا.

ومن المتوقع أن تُستخدم الأموال التي سيتم جمعها بين ديسمبر 2024 ويونيو 2025، مع تخصيص جزء صغير للنفقات التشغيلية.

بدأت “Metaplanet” استثماراتها في البيتكوين في أبريل الماضي، مستلهمة من تجربة شركة “مايكروستراتيجي” الأمريكية.

كما وافقت الشركة، في وقت سابق من نوفمبر، على إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار ين (11.3 مليون دولار) بفائدة سنوية 0.36%، بهدف تمويل عمليات شراء إضافية للبيتكوين.

تشير هذه التحركات إلى التزام الشركة طويل الأجل بتنمية استثماراتها في العملات المشفرة كجزء من استراتيجيتها المالية.

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