القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة تصل إلى ذروة جديدة عند 3.1 تريليون دولار

تألق سعر البيتكوين في الأيام القليلة الماضية وجعل الكل يفتح فمه من التعجب من الحركة الصعودية المتتالية.

تألق البيتكوين صاحبه صعود وتألق أيضا لأغلب العملات الرقمية البديلة وهو ما جعل القيمة الإجمالية للسوق تحلق عاليا.

حيث سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة مستوى قياسي جديد بلغ 3.12 تريليون دولار في 12 نوفمبر، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 3.08 تريليون دولار المسجلة في نوفمبر 2021.

ويعكس هذا الارتفاع نمو بنسبة 80% منذ بداية العام، حيث ارتفعت القيمة من 1.72 تريليون دولار المسجلة في يناير.

تمثل العملات المشفرة الآن قيمة سوقية تفوق شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وألفابيت وأمازون، لكنها لا تزال أصغر من شركة أبل ونفيديا، مما يشير إلى أن السوق لا يزال في مراحله الأولى.

وتُعد البيتكوين القوة الدافعة الرئيسية، إذ تهيمن على السوق بحصة تبلغ 60% وقيمة سوقية قدرها 1.75 تريليون دولار، متجاوزة الفضة وشركات كبرى مثل ميتا وتسلا، لكنها لا تزال تمثل 10% فقط من القيمة السوقية للذهب.

تشير التوقعات إلى إمكانية تضخم السوق ليصل إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2026، مدفوع بتبني سياسات داعمة.

في الوقت ذاته، وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 89,560 دولار، بزيادة 30% خلال أسبوع، وسط دعوات من شركات استثمارية للمستثمرين للاستفادة من السوق الصاعدة الحالية.

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