رحلة البيتكوين تستمر لأكثر من 14 عام وتنتقل من قيمة 0.50 دولار إلى 82 ألف دولار!

حققت عملة البيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 82,400 دولار، بعد 14 عام من بدء تداولها بسعر 0.50 دولار فقط، مما يبرز النمو الهائل الذي شهدته العملة منذ إطلاقها.

شارك مؤرخ البيتكوين “بيت ريزو”، هذه المقارنة على منصة X، مشيرا إلى ارتفاع البيتكوين بنسبة تفوق 16 مليون بالمئة، ما يعكس توسع اعتمادها العالمي.

واصلت عملة البيتكوين زخمها الإيجابي على مدى الأسبوع الماضي، مرتفعة بنسبة 4% خلال 24 ساعة الماضية و19% على مدى الأسبوع.

قفزة الأسعار جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب في أسواق العقود الآجلة وزيادة نشاط التداول في عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بمزيد من المكاسب على المدى القريب.

ساهمت العوامل الاقتصادية، مثل الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية (ETF) وتخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في هذا الارتفاع.

قادت صناديق ETF، وعلى رأسها صندوق “iShares Bitcoin Trust” لشركة “بلاك روك”، التدفقات بتسجيل تدفق يومي قياسي بلغ 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي.

سجلت أيضا صناديق ETF البيتكوين تدفقات صافية قياسية بلغت 1.63 مليار دولار في أوائل نوفمبر، بما في ذلك تدفقات بـ 1.25 مليار دولار لصندوق “بلاك روك” و295 مليون دولار لصندوق “Fidelity”.

ومع هذا الزخم، يستمر المتداولون في استهداف سعر 100,000 دولار للبيتكوين وهو هدف قريب ومحتمل.

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