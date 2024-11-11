عملة DOGE تتفوق على USDC لتصبح سادس أكبر عملة مشفرة: التفاصيل

شهدت عملة الدوجكوين DOGE ارتفاع كبير في قيمتها، إذ تخطت حاجز 0.25 دولار في 10 نوفمبر 2024 للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، واستمرت في الارتفاع بنسبة 25% إضافية لتصل إلى 0.28 دولار، ما رفع قيمتها السوقية إلى 42 مليار دولار وجعلها تتفوق على عملتي XRP وUSDC لتصبح سادس أكبر عملة مشفرة.

أوضح المحللون أن هذا الارتفاع قد يكون مؤشر على مزيد من المكاسب المستقبلية، حيث أشار محلل العملات الرقمية المعروف “Mikybull Crypto” إلى ظهور التقاطع الذهبي في الرسم البياني الأسبوعي لعملة DOGE، وهو نمط فني إيجابي سبق أن أدى إلى ارتفاعات كبيرة في السابق.

ووفقا لمستويات فيبوناتشي، يُتوقع أن تصل قيمة دوجكوين إلى ما بين 2 و4 دولار، مع بعض التوقعات التي تضع ذروتها المحتملة ضمن نطاق 3.95 إلى 23.26 دولار، بل ويتنبأ البعض بإمكانية بلوغها 30 دولار بحلول مارس 2025 (وهو توقع مبالغ فيه على الأقل في الوقت الراهن).

يعزى هذا الزخم جزئيا إلى دعم “إيلون ماسك” المتواصل لـ “دونالد ترامب” بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما زاد التكهنات بأن عملة DOGE قد تحظى بدعم حكومي محتمل.

وبدوره، شجع فوز “ترامب” على ارتفاع أسعار عدة عملات رقمية ذات طابع ميم، أبرزها شيبا إينو (SHIB)، التي ارتفعت بدورها في ترتيب القيمة السوقية لتتفوق على عدة عملات رقمية كبرى أخرى.

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