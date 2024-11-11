سعر البيتكوين يواصل التحليق عاليا ويحقق قمة جديدة: التفاصيل

سجل سعر البيتكوين قفزة قوية في قيمته، حيث وصل السعر لغاية 82400 دولار اليوم 11 نوفمبر، وفقا لبيانات CoinGecko، حيث أضاف سعر العملة أكثر من 14,000 دولار منذ 5 نوفمبر، مرتفعا بنسبة 18% في أسبوع واحد.

التأثيرات الاقتصادية والانتخابات الأمريكية:

أرجع المحللون جزء من هذه الزيادة الكبيرة إلى تأثيرات سياسية، خاصة بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية، ما عزز شهية المستثمرين تجاه العملات الرقمية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 5000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي فترة غالبا ما تشهد هدوء في الأسواق التقليدية.

أفاد المحلل “جيمس تشيك” أن السوق دخل ما يسمى بـ “منطقة النشوة”، حيث بلغ سعر البيتكوين مستويات غير مسبوقة وسط توقعات بمزيد من الصعود.

وأشار إلى أن فترة التجميع خلال الأشهر السابقة أسهمت في استقرار الأسعار ومنحت قاعدة قوية للمستثمرين.

من جانبه، أعرب “جيسون يانوفيتز”، الشريك المؤسس لـ “Blockworks”، عن أن بداية “النشوة” الحقيقية بدأت مع نتائج الانتخابات.

بينما يرى بعض المستثمرين هذا الارتفاع فرصة تاريخية، لفت “فريد ثيل”، رئيس شركة “Marathon Holdings”، النظر إلى خطأ الحكومة الألمانية ببيع البيتكوين في وقت مبكر بسعر 53,000 دولار، مشيرا إلى أن شركته تمتلك أكثر من 27,000 بيتكوين تشهد ارتفاع مستمر في قيمتها.

وجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة في أسعار العملات الرقمية ساهمت في رفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.92 تريليون دولار، لتقترب من الذروة السابقة في نوفمبر 2021.

وأوضح الخبير الاقتصادي “أليكس كروجر” أن سوق البيتكوين يستفيد حاليا من تدفقات شرائية قوية ودعم متزايد من السوق.

رغم ارتفاع بعض العملات الرقمية البديلة بنسبة مكونة من رقمين، لا تزال البيتكوين تسيطر على 59% من السوق، مما يشير إلى أن موسم العملات الرقمية البديلة لم يبدأ بشكل كامل بعد، حيث كانت العملات الرقمية ذات طابع الميم مثل DOGE وWIF وSHIB من أبرز العملات الرقمية الرابحة خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا:

عودة التوقعات الايجابية بعد وصول سعر البيتكوين لمستوى قياسي جديد!

محكمة هولندية تأمر منصة بينانس بالكشف عن هوية مستخدم في قضية احتيال: التفاصيل

