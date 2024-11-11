البيتكوين تكسر حاجز الـ 79 ألف دولار و'لا حاجة لتحركات متسرعة' وفقاً لأحد المحللين

تام شمس - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - ارتفع سعر البيتكوين ليصل إلى مستوى غير مسبوق، عند 79,000 دولار، خلال أسبوعٍ شهدَ عدة قمم جديدة، وذلك بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

يقول المتداولون: "هذه مجرد البداية"

في 10 نوفمبر، الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي، وصلت البيتكوين إلى 79,141 دولاراً على منصة "كوين بيس." ومع ذلك، حذّر المتداولون من اتخاذ أيّ خطواتٍ مُتهوّرة في الفترة الحاليّة.

سجلت البيتكوين سعر 79,658 دولاراً في وقت النشر. المصدر: "كوين بيس".

وقد كتب المحلل "توير دي ميستر" في تغريدة بتاريخ 10 نوفمبر: "لا حاجة لتحركات متسرعة، استمروا في دفع بالسعر." وأضاف:

"حققت البيتكوين رقماً قياسيّاً جديداً بوصولها إلى 79 ألف دولار. تمسكوا جيداً، فهذه مجرد البداية فقط، وإن هذا هو الوقت المناسب للثبات."

كما شارك المحلّل "جيمس تشيك" المعروف باسم "Checkmatey" رأياً مشابهاً، موضحاَ أنه رغم تسجيل قممٍ جديدة، فإن "المسافة" بين السعر وإمكانية وصول المؤشر (DMA) إلى 200 "لا تزال بعيدة بعض الشيء."

ومن جهته قال المحلل المشهور "Invest Answers" لمتابعيه على منصة "X": "نحن ننطلق الآن"، بعد تجاوز بيتكوين حاجز الـ79,000 دولار.

كما قال المحلل "Rain" "لقد عدنا بقوّة"، لمتابعيه البالغ عددهم 148,000 على منصة "X".

البيتكوين تريد الارتفاع فقط، وفقاً لأحد المتداولين

أشار المتداول "Cantonese Cat" إلى أن "هذه المرة، لم يكن الارتفاع نتيجة ضخ سيولة مضاربة رخيصة على المراكز الممولة، بل كان الارتفاع ناتجاً عن العرض الفوري والنقص الحاد في الإمداد بجانب الطلب الهائل. وأضاف المتداول: "إما أن يعاود السعر الهبوط بحلول يوم الإثنين ويصبح كل هذا مجرد حلم، أو أنه كان مدفوعاً بصدمة في العرض الفوري وطلب ضخم."

وبعد كسر حاجز 73,679 دولاراً في 5 نوفمبر، وصلت البيتكوين إلى عدة قمم جديدة متتالية، متجاوزةً الـ 76,000 دولار في اليوم التالي، ثم 77,000 دولار في 8 نوفمبر.

وقد دعا الرئيس التنفيذي لشركة "Bitwise Invest"، "هانتر هورزلي"، متابعيه لتذكّر أنه "عندما يرتفع سعر البيتكوين، يرى الناس أن نجاحها أكثر احتمالاً، وبالتالي تصبح أكثر قيمة،" مُشيراً إلى إمكانيّة استمرار الارتفاع.

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