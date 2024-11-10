عودة التوقعات الايجابية بعد وصول سعر البيتكوين لمستوى قياسي جديد!

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 15٪ في أسبوع، ليكسر أعلى مستوياته السابقة ويصل إلى مستوى 80 ألف دولار، ما أدى إلى تجدد التوقعات بارتفاعه لمستويات غير مسبوقة.

من بين أبرز هذه التوقعات يأتي نموذج “Stock to Flow” الذي طوره المحلل المدعو “PlanB”، والذي يشير إلى إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى 500 ألف دولار.

يعتمد نموذج “Stock to Flow” على فكرة ندرة السلع مثل الذهب والفضة، حيث يُحسب العرض الحالي للبيتكوين مقابل الإنتاج السنوي، والذي يتناقص بمقدار النصف كل أربع سنوات.

هذا التناقص التدريجي من شأنه أن يعزز من ندرة البيتكوين وقيمته مع مرور الوقت.

ورغم أن بعض التوقعات السابقة للنموذج، مثل وصول السعر إلى 100 ألف دولار بحلول 2021، لم تتحقق، إلا أن الارتفاع الحالي يبدو مستدام بحسب “PlanB”، خاصة مع التغيرات السياسية الأخيرة.

بالتزامن مع الإعلان عن فوز “ترامب” بالرئاسة الأمريكية، شهدت الأسواق تدفقات شرائية كبيرة من مستثمرين كانوا في وضع الانتظار خلال الأشهر الماضية.

هذه التدفقات القوية، سواء من صناديق التداول أو العملات المستقرة التي تتحول إلى منصات التداول، تشير إلى استعداد المستثمرين للشراء مما قد يعزز صعود الأسعار مستقبلا.

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