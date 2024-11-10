إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو في كندا بعد فدية قدرها مليون دولار كندي

مؤخرا، تم إطلاق سراح “دين سكوركا”، الرئيس التنفيذي لشركة “WonderFi” الكندية للكريبتو، بسلام بعد تعرضه للاختطاف في “تورنتو”، حيث دفع فدية بلغت مليون دولار كندي (حوالي 720 ألف دولار).

وقد وقع الحادث خلال ساعة الذروة، حيث أُجبر “سكوركا” على ركوب سيارة تحت تهديد الخاطفين الذين طالبوا بمبلغ مالي لإطلاق سراحه.

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه قطاع الكريبتو ارتفاع ملحوظ، مما أدى إلى زيادة حالات الابتزاز والاختطاف التي تستهدف العاملين في هذا المجال.

وفي سياق مشابه، اعتقلت الشرطة في تايلاند 12 شخص، بينهم سبعة ضباط، على خلفية تهم بابتزاز مبلغ 10 مليون دولار من مواطن صيني عبر اتهامات ملفقة.

أكد “سكوركا” بعد إطلاق سراحه أن الحادث لم يؤثر على أموال العملاء أو بياناتهم.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة تورنتو الكبرى تشهد ارتفاع في معدلات الجريمة، وفقا لشرطة “أونتاريو”، في وقت تستعد فيه المدينة لاستضافة حدث “Consensus 2025” الرئيسي للعملات المشفرة في شهر مايو القادم.

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