ارتفاع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 30% بعد إعلان مؤسس المشروع عن أمر مهم: التفاصيل

سجلت عملة كاردانو (ADA) ارتفاع يومي بنسبة تفوق 30٪ بعد إعلان “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس IOG – الجهة المطورة لكاردانو – عن خطط للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وصل سعر ADA إلى 0.6 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة منذ عدة أشهر.

عاد “هوسكينسون” مؤسس كاردانو إلى منصة X بعد غياب طويل حيث نشر مقطع فيديو لمدة 40 دقيقة أشار فيه إلى نيته تخصيص وقت للعمل مع صانعي السياسات في الولايات المتحدة في عام 2025 بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل لصناعة العملات الرقمية.

أوضح أهمية إشراك المجتمع الأمريكي وصناعة الكريبتو والمشرعين لتحقيق تنظيم شامل وداعم.

كما صرح “هوسكينسون” أن “IOG” ستجري تغييرات تنظيمية، بما في ذلك نقل موظفين لفتح مكتب مخصص لدعم وضع تشريعات للعملات الرقمية.

عقب هذا الإعلان، ارتفع سعر ADA من 0.44 دولار إلى ما يقارب 0.6 دولار، وعلى الرغم من تراجعه قليلا، لا يزال سعر ADA يحقق مكاسب يومية فاقت نسبة 30٪، وزيادة أسبوعية بنسبة 70٪.

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