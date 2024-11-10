سعر البيتكوين يقترب من 80 ألف دولار وعمليات تصفية تطال أكثر من 100 ألف متداول!

شهد سعر البيتكوين ارتفاع تاريخي.

حيث اقترب سعر العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 80 ألف دولار بزيادة أسبوعية بلغت نحو 16٪.

رافق هذا الصعود تصفية أكثر من 130 ألف متداول مفرط في الرافعة المالية، خصوصا من أصحاب المراكز القصيرة، بإجمالي خسائر يقارب 400 مليون دولار.

واجهت العملة صعوبة في الحفاظ على مستوى 70 ألف دولار خلال الأسبوع السابق، حيث تراجعت إلى ما دون 67 ألف دولار.

ولكن مع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية صباح الأربعاء، تجاوزت البيتكوين حاجز 70 ألف دولار، محطمة أعلى مستوى لها السابق عند 73,737 دولار، لتواصل مسارها التصاعدي حيث تجاوزت 75 ألف دولار يوم الأربعاء، ثم 77 ألف دولار يوم الجمعة، ولامست 79,900 دولار على منصة “Bitstamp” بعد ارتفاعها مرة أخرى ليلة السبت.

رغم تراجعها الطفيف لاحقا، حافظت البيتكوين على مستوى يفوق 79 ألف دولار، مضيفة أكثر من 15٪ لقيمتها الأسبوعية.

كما شهدت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت ADA بنسبة 32٪، وCRO بنسبة 25٪، وSUI بنسبة 24٪، وNEIRO بنسبة 23٪.

هذا الزخم الصاعد أضر بالمتداولين إصحاب المراكز القصيرة (الذين راهنو على تراجع الأسعار) مع فرط في الرافعة المالية، ما أدى إلى تصفية مراكز كبيرة، كان أكبرها على منصة بينانس بقيمة تفوق 13 مليون دولار.

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