ارتفاع البيتكوين إلى مستويات قياسية بعد فوز “ترامب” في الانتخابات الأمريكية: ماذا بعد؟

سجلت عملة البيتكوين ارتفاع كبير بعد إعلان فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة.

بعد الأخبار الايجابية تجاوز سعر البيتكوين حاجز 75,000 دولار لأول مرة، ووصل سعر العملة إلى أعلى مستوى تاريخي.

وفقا للسيد “ريان لي” مدير التحليل في شركة “Bitget Research” فإن هذا الارتفاع يعكس الاستجابة الإيجابية من مجتمع العملات الرقمية الذي يترقب سياسات أكثر دعم للأصول الرقمية في ظل إدارة “ترامب” الثانية، خاصة بعد تصريحاته السابقة التي ألمحت إلى اعتبار البيتكوين أصل استراتيجي.

وقد شهدت منصات التداول ارتفاع الرهانات على البيتكوين وأصول الكريبتو الأخرى، في ضوء توقعات بأن سياسات “ترامب” القادمة قد تكون أكثر مرونة تجاه العملات الرقمية.

ويرى المحللون أن فوز “ترامب” قد يدفع البيتكوين إلى مواصلة ارتفاعها دون تصحيحات كبيرة، مما يهيئ الأجواء لمزيد من المكاسب على المدى القريب.

لكن التحديات تبقى قائمة، إذ قد تواجه السياسات الجديدة صعوبات في تمريرها داخل الكونغرس، وهو ما قد يؤثر على وتيرة الدعم المتوقع للعملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن القيمة السوقية للعملات المستقرة حافظت على مستوياتها التاريخية عند 160 مليار دولار، مما يوفر دعم قوي لحركة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

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