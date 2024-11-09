مؤسس بينانس يحذر بعد وصول البيتكوين لأعلى مستوى تاريخي: التفاصيل

وجه “Changpeng Zhao”، المعروف باسم “CZ” في أوساط الكريبتو وهو أحد مؤسسي بينانس والرئيس التنفيذي السابق لها، تحذير مهم إلى المستثمرين في سوق العملات المشفرة مع وصول البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

شهدت عملة البيتكوين هذا الأسبوع ارتفاع بنسبة 11% لتتجاوز حاجز 77,000 دولار، بعد تذبذبها بين 75,000 و76,000 دولار خلال الأيام الماضية، وصولا إلى أعلى مستوى تاريخي عند 77,252 دولار.

في ظل هذا الصعود، دعا “CZ” المستثمرين إلى توخي الحذر في التعامل مع تقلبات السوق، مشددا على ضرورة تطبيق “إدارة المخاطر المناسبة” والسيطرة على الجشع.

وفي تغريدة له قال:

لا تضع كل البيض في سلة واحدة… تقدم بحذر.

وعلّق على الارتفاع قائلا:

إنها البداية فقط، ملمحا إلى إمكانية حدوث تحركات قوية قادمة للبيتكوين.

ذكرى انهيار FTX وتأثيرها على السوق:

استذكر “CZ” أيضا انهيار منصة “FTX” الذي وقع في نوفمبر 2022، حينما كانت المنصة ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة.

وكانت بينانس قد أبرمت حينها اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على “FTX” قبل أن تتراجع بسبب أزمة السيولة التي واجهتها المنصة.

انتهى الأمر بانهيار “FTX”، وتوجيه اتهامات لمؤسسها “سام بانكمان فريد” بالاحتيال على المستثمرين، ما أدى إلى سجنه لمدة 25 عام.

على الرغم من ذلك، لم يسلم “CZ” نفسه من المحاسبة، إذ واجه لاحقا اتهامات من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بانتهاكات قوانين الأمن ومكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى سجنه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه في سبتمبر.

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