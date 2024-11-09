كاردانو تعود إلى قائمة أفضل 10 عملات رقمية بعد ارتفاع سعر ADA بنسبة 33%

عادت عملة كاردانو (ADA) بقوة إلى قائمة أفضل 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، وفقا لبيانات “CoinMarketCap”.

بعد تراجعها عن القائمة في وقت سابق من العام لصالح عملات أخرى كعملة تونكوين (TON) وترون (TRX)، ساهم الارتفاع الأخير لسعر ADA بنسبة 33.88%، وصولا إلى 0.4436 دولار، في تعزيز موقعها من جديد.

كما شهدت القيمة السوقية لكاردانو نمو سريع بأكثر من 3.76 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتجدد بـ ADA.

مع هذا النمو، يترقب المستثمرون حركة سعر ADA المقبلة، حيث تواجه الآن مستوى مقاومة عند 0.47 دولار، وهو مستوى المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم.

يمثل هذا التحدي اختبار لاستمرار الصعود الحالي للعملة.

يأتي هذا التعافي القوي لكاردانو بالتزامن مع ارتفاع سوق العملات المشفرة الأوسع، مدفوع بالأداء القياسي للبيتكوين، مما يهيئ مناخ إيجابي لارتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة مثل كاردانو.

تعكس عودة ADA إلى قائمة العشرة الأوائل تعافيها المتسارع وتنامي الزخم في سوق الكريبتو، مما يشير إلى استعادة العملات البديلة مكانتها وسط هذا الصعود المستمر.

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