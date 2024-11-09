تحول إيجابي في معنويات سوق مشتقات الكريبتو بعد الانتخابات الأمريكية

شهد سوق مشتقات العملات الرقمية المشفرة تحول ملحوظ حيث زاد التفاؤل وارتفع الإقبال على المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أوضح تقرير صادر عن منصة “Bybit” بالتعاون مع “Block Scholes” أن هذا التحول يعكس زيادة الاهتمام بالعقود الدائمة والعقود الآجلة، مع انخفاض ملحوظ في التقلبات قصيرة الأجل.

زيادة الثقة واستقرار في سوق المشتقات:

تعكس البيانات الجديدة ثقة المتداولين في استقرار سوق العملات المشفرة، حيث يواصلون الاحتفاظ بمراكز رافعة طويلة.

ارتفعت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة بشكل حاد، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالاستفادة من الحركة الصاعدة في السوق بعد الانتخابات.

كذلك، استمرت أحجام التداول المرتفعة في عطلة نهاية الأسبوع، مدفوعة بتوجه المتداولين نحو التعرض لمزيد من ارتفاع الأسعار.

تظهر مراكز طويلة الأجل للبيتكوين ثبات بينما تشهد مراكز الايثيريوم منحنى تصاعدي بعد استقرار السوق عقب الانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تراجع التقلبات الضمنية للبيتكوين والايثيريوم في الخيارات قصيرة الأجل، مما يعكس استقرار السوق وانحسار المخاطر المرتبطة بالانتخابات.

هذا وشهد السوق أيضا ارتفاع في معدلات الفائدة المفتوحة لعقود المبادلة الدائمة، مما يعكس ثقة المتداولين وتوجههم نحو تعزيز المراكز الرابحة بعد الانتخابات.

وأكد التقرير أن هذا الارتفاع المستمر يشير إلى تموضع استراتيجي للمستثمرين استجابة للوضوح النسبي حول نتيجة الانتخابات.

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