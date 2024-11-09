خلاصة تداعيات فوز “ترامب” في الانتخابات الأمريكية على البيتكوين والذهب والأسهم

في 06 نوفمبر، فاز “دونالد ترامب” المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما أدى إلى ردود فعل قوية في أسواق المال المختلفة.

حيث أثار فوزه موجة من الزخم الإيجابي في أسواق العملات المشفرة والأسهم، بينما أبدت أصول أخرى، مثل المعادن الثمينة، ردود فعل متحفظة.

ارتفاع في سوق الكريبتو والأسهم:

شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع كبير بلغ حوالي 13٪، إذ ارتفع سعرها من 68,000 إلى 77,240 دولار عقب إعلان نتائج الانتخابات.

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة ثقة المستثمرين في سوق مؤيد للأعمال في ظل توقعات بإدارة “ترامب” القادمة.

أما مؤشر S&P 500، فقد حقق مستوى قياسي جديد عند 6011 نقطة، مدعوما بالتفاؤل حول استقرار مكاسب رأس المال في السنوات الأربع المقبلة، وذلك بفعل السياسات الاقتصادية المتوقعة.

تراجع في أسعار المعادن الثمينة:

على النقيض من الأصول ذات المخاطر العالية، تراجعت أسعار الذهب والفضة بنحو 5٪.

أوضحت تحليلات “Santiment” أن هذا التراجع يعكس تحولا في ثقة المستثمرين، إذ باتوا يفضلون الأصول المضاربة مثل العملات المشفرة على الأصول الآمنة، نظرا لتفاؤلهم بالوضع الاقتصادي القادم.

يعزز فوز “ترامب” التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة، حيث وعد خلال حملته بتبني سياسات داعمة للتكنولوجيا المالية وبيئة تنظيمية أقل صرامة على هذا القطاع.

ونتيجة لذلك، يتوقع المحللون أن تشهد عملة البيتكوين مزيد من المكاسب مع استقرار الإدارة الجديدة وتهيئة بيئة مؤاتية للابتكار في العملات الرقمية المشفرة.

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