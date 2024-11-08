منصات التداول “بينانس” و “كوين بيس” تغذيان المرحلة التالية من ارتفاع السوق: إليكم السبب!

منصات التداول "بينانس" و "كوين بيس" تغذيان المرحلة التالية من ارتفاع السوق: إليك السبب!

تشير التحليلات الأخيرة إلى احتمال دخول سوق العملات المشفرة في مرحلة صعودية جديدة، بدعم من أنشطة الشراء المكثفة على منصتي تداول العملات الرقمية “بينانس” و “كوين بيس”.

مؤخرا، رصدت منصة التحليل “CryptoQuant” تدفق كبير من العملات المستقرة من نوع ERC-20 بقيمة 9.3 مليار دولار نحو منصات التداول وهو ما يعد ثاني أكبر تدفق من هذا النوع.

من بين هذه التدفقات، استقبلت منصة “بينانس” حوالي 4.3 مليار دولار، بينما تلقت منصة “كوين بيس” 3.4 مليار دولار، مع توجيه بقية المبلغ إلى منصات تداول أصغر.

يرى المحللون أن هذا التدفق يعكس استعداد المستثمرين لشراء العملات الرقمية، وقد يكون مؤشر على بدء موجة ارتفاع جديدة، مدعومة بأنماط مشابهة شهدها السوق بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021 قبل صعود كبير في الأسعار.

يعزز هذا التفاؤل أيضا ارتفاع “الفائدة المفتوحة” على منصة “بينانس” لمشتقات العملات المشفرة، والتي بلغت مستوى قياسي عند 8.3 مليار دولار، ما يعكس ثقة متزايدة بين المستثمرين.

يتوقع المحللون أن هذه المعطيات قد تدفع مستثمرين آخرين إلى ضخ المزيد من رأس المال في السوق كتحوط ضد التضخم أو للاستفادة من ارتفاع محتمل في أسعار الأصول الرقمية.

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