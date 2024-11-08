مؤسس ترون يقترح فرصة عمل لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الحالي!

قدم “جاستن صن” مؤسس “ترون”، عرض عمل للسيد “غاري جينسلر” رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بشرط أن يعامل قطاع الكريبتو بصدق وإخلاص.

جاء هذا العرض عبر منشور على منصة X وسط حالة من التوتر بين هيئة الأوراق المالية وصناعة العملات الرقمية.

أثار العرض ردود فعل واسعة، خاصة في ظل المواقف الصارمة التي تبنتها الهيئة تجاه الأصول الرقمية، حيث نفذت الهيئة أكثر من 100 إجراء قانوني ضد شركات الكريبتو، وفرضت غرامات تجاوزت 7 مليار دولار حتى سبتمبر 2024، بعد زيادة ملحوظة بنسبة 3000٪ في هذه العقوبات.

وقد استهدفت هذه الإجراءات شركات مثل “Crypto.com” و”Robinhood” و”ConsenSys”.

جاءت الدعوة الموجهة لـ “جينسلر” بالتزامن مع عودة “دونالد ترامب” إلى المشهد السياسي الأمريكي، حيث تعهد الأخير خلال حملته بإقالة “جينسلر” فور توليه منصبه.

ومع ذلك، فإن استقلالية الهيئة كوكالة فيدرالية تمنح “جينسلر” حماية قانونية تمنع إقالته دون سبب محدد، مما يجعل إمكانية إنهاء ولايته غير مؤكدة.

ورغم تأكيد تعيين “جينسلر” لفترة تمتد حتى 2026، إلا أن ضغوط قطاع الكريبتو والمطالبات السياسية بإنهاء ولايته قد تشكل دافع للنظر في عرض “جاستن صن” كخيار جديد في مسيرته.

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