عودة التدفقات نحو صناديق ETF البيتكوين من المستثمرون المؤسسات: التفاصيل

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات قياسية من المستثمرين المؤسسات في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التدفقات 1.37 مليار دولار في يوم واحد بتاريخ 7 نوفمبر، مما يعكس عودة قوية للثقة في هذا النوع من الاستثمارات.

يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 77,000 دولار بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات، إضافة إلى تأثير خفض جديد لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي.

صندوق “بلاك روك” يشهد ارتفاع قياسي:

حصد صندوق “IBIT” التابع لشركة “بلاك روك” نصيب الأسد من هذه التدفقات، حيث استقطب وحده 1.12 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى تدفق يومي منذ إطلاقه في يناير، لتبلغ قيمة الأصول المدارة في الصندوق نحو 32.8 مليار دولار.

انعكس هذا النمو على إجمالي الأصول المدارة في صناديق البيتكوين المتداولة، حيث بلغت حوالي 25.5 مليار دولار وفقا لشركة “Farside Investors”.

كما ساهمت التدفقات الأخيرة من شركات مثل “فيديليتي” و”Bitwise” و”Grayscale” في تعزيز هذا الاتجاه الصعودي، رغم بعض التدفقات الخارجة الطفيفة من صناديق أخرى.

بداية الاهتمام بصناديق الإيثيريوم:

بجانب الارتفاع في صناديق البيتكوين، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم تدفقات كبيرة، إذ بلغت أعلى تدفقات منذ أغسطس حوالي 79.7 مليون دولار، توزعت على صندوق “ETHA” من “بلاك روك” و”FETH” من “فيديليتي”، مع ملاحظة أن حجم هذه التدفقات أقل نسبيا مقارنة بصناديق البيتكوين.

من خلال التدفقات الأخيرة يبدو أن صناديق الإيثيريوم بدأت في استقطاب اهتمام المستثمرين مع تراجع التدفقات الخارجة منها، مما يشير إلى احتمال بداية موجة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال، خصوصا في ظل الأداء الصاعد للأصول الرقمية.

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