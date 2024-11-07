شركة "MicroStrategy" تتحول إلى خزينة بيتكوين تحت قيادة "مايكل سيلور"

كشف “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy” والذي يعد أحد أبرز مؤيدي البيتكوين، عن استراتيجية الشركة في التحول من شركة برمجيات إلى خزينة بيتكوين حقيقية، تعتمد على احتياطي ضخم من العملة المشفرة.

وأوضح “سايلور” أن “MicroStrategy”، بالإضافة إلى كونها شركة برمجيات، تدير استثماراتها في البيتكوين بشكل نشط، حيث تدرج هذه الأصول في ميزانيتها العمومية، وتستخدمها كأساس لإصدار أوراق مالية متنوعة.

تتضمن هذه الأوراق المالية مجموعة من خيارات وأسهم “MSTR” وصناديق استثمار متداولة (ETF) مرتبطة بالبيتكوين، إضافة إلى خطط مستقبلية لتوزيع الأرباح وتطوير أدوات استثمارية أخرى لم تُنفذ بعد، مما يشير إلى نية الشركة في توسيع دورها المالي وتعزيز عوائد المستثمرين.

حاليا، تحتفظ “MicroStrategy” بنحو 252,220 بيتكوين، تبلغ قيمتها نحو 18.91 مليار دولار، بناء على السعر الحالي البالغ حوالي 75,000 دولار للبيتكوين.

وقد حققت الشركة مكاسب غير محققة تزيد عن 50%، حيث بلغ متوسط سعر الشراء لديها 39,266 دولار للبيتكوين.

تعد “MicroStrategy” مثالا غير مسبوق على شركة أعادت بناء هويتها من خلال استراتيجيات البيتكوين، محققة مكانة ريادية كأول شركة خزانة تعتمد على البيتكوين بهذا الحجم، وهو ما قد يسجل في تاريخ الابتكار المالي.

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