مؤسس بينانس يحصل على عرض لبيع حصته في شركة بينانس: التفاصيل

مؤسس بينانس يحصل على عرض لشراء حصته في شركة بينانس: التفاصيل

كشف “تشانغبينغ تشاو” المدعو “CZ” وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، عن تلقيه عرض لبيع حصته في الشركة، لكنه لم يحدد هوية الجهة المقدمة للعرض.

وتقدر ثروة “CZ”، الذي يمتلك 90% من أسهم شركة بينانس، بنحو 61 مليار دولار، وفقا لمجلة “Forbes”.

ورغم استعداده للنظر في عروض جديدة، لم يحسم “CZ” بعد قراره بشأن مدة احتفاظه بحصته في الشركة.

وأوضح في تصريحاته أنه لا يعتزم العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، حيث اعتبر أن ذلك الفصل من حياته قد انتهى، واصفا بينانس بأنها نضجت وأصبحت كيان قائم بذاته.

وأشار أيضا إلى دوره الحالي كمساهم عادي، معربا عن رغبته في تقليل نفوذه الشخصي بالشركة، خاصة بعد قرار السلطات الأمريكية منعه من إدارة الشركة مجددا.

وسبق لـ “CZ” أن واجه عقوبة بالسجن بعد اعترافه بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال.

وذكر أنه خلال فترة سجنه، أطلق السجناء عليه كنية رجل البيتكوين الكبير، وسعى بعضهم للحصول على نصائحه الاستثمارية، حيث تطورت علاقته بأحد السجناء المتخصصين في جرائم السرقة البنكية والمطلع على عالم الكريبتو.

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