في هذه الأثناء وفي وقت نشر هذه المقالة أكاد أجزم أن جميع حاملي عملات البيتكوين سعيدين

كانت هذه تفاصيل خبر تأثير فوز ترامب على سوق العملات المشفرة مستمر وسعر البيتكوين يصل لمستوى قياسي جديد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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