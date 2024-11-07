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تأثير فوز ترامب على سوق العملات المشفرة مستمر وسعر البيتكوين يصل لمستوى قياسي جديد!

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شوقي دليمي 0 تبليغ

في هذه الأثناء وفي وقت نشر هذه المقالة أكاد أجزم أن جميع حاملي عملات سعيدين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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