منصة "Bybit" تعزز من امتثالها لقوانين العملات المشفرة من خلال تسجيلها كمزود VASP في جورجيا

أعلنت شركة “Bybit” عن تسجيلها كمزود خدمة الأصول الافتراضية VASP لدى البنك الوطني الجورجي، ضمن إطار جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي ودعم التحول الرقمي في جورجيا.

يأتي هذا التسجيل في سياق توسع “Bybit” العالمي، حيث سعت الشركة في عام 2024 للحصول على تراخيص في عدة أسواق رئيسية، منها هولندا وكازاخستان وتركيا.

تهدف “Bybit” ومن خلال دخول السوق الجورجي إلى تقديم حلول تداول متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين المحليين والمستثمرين المؤسسات في ظل تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة في المنطقة.

تعتمد جورجيا على موقعها الجغرافي وإطارها التنظيمي في تطوير اقتصاد رقمي نشط، وتطمح “Bybit” إلى تعزيز هذا النظام من خلال الممارسات المثلى والمبادرات التعليمية التي تدعم الابتكار.

وأكد “بن تشو”، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التسجيل يعكس التزام “Bybit” بتوفير منصة آمنة ومتوافقة للمستخدمين في جورجيا، متطلعا إلى المساهمة في جعل المنطقة مركز للابتكار في تقنية البلوكشين.

وفي سياق متصل، دخلت “Bybit” في شراكة مع رابطة البلوكشين الاسكندنافية (NBA) بهدف دعم الابتكار في النظام البيئي للبلوكشين في دول الشمال الأوروبي.

من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الجهود الرامية للتغلب على تحديات تبني البلوكشين وتطوير برامج تعليمية متخصصة.

سيسلط مؤتمر البلوكشين الاسكندنافي 2025 الضوء على هذا التعاون، بوصفه أكبر حدث من نوعه في المنطقة للبلوكشين والويب 3.

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