شركة “روبن هود” و”كراكن” يشكلان تحالف لتحدي هيمنة واحتكار USDT وUSDC

أعلنت شركة “روبن هود” عن تحالف استراتيجي مع عدد من الشركات الرائدة في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك “كراكن” و”Paxos” و”Galaxy Digital”، لإطلاق شبكة “Global Dollar Network” التي تهدف إلى منافسة هيمنة عملات التيثر (USDT) وUSD Coin (USDC) على سوق العملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها 170 مليار دولار.

يشكل هذا التحالف خطوة هامة في استراتيجية “روبن هود” للتوسع في مجال العملات الرقمية، ويمثل إطلاق العملة المستقرة الجديدة “USDG” حجر الزاوية لهذا التحالف.

ستُصدر العملة المستقرة “USDG” من قبل “Paxos” في سنغافورة مع إدارة احتياطاتها من قبل بنك DBS، أكبر البنوك في جنوب شرق آسيا، لضمان الامتثال التنظيمي والشفافية.

وتستهدف “روبن هود” من خلال هذه المبادرة توسيع نطاق الوصول المالي وإتاحة حلول دفع أكثر كفاءة، كما صرح “يوهان كيربرات”، المدير العام لشركة “روبن هود”، بأنهم يسعون لتسهيل المعاملات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

تمثل هذه الشراكة توجه استراتيجي لـ “روبن هود” نحو تعزيز وجودها في سوق المدفوعات الرقمية وتقديم خدمات مالية مبتكرة لمستخدميها البالغ عددهم نحو 24 مليون مستخدم.

ومن خلال توفير عملة مستقرة جديدة، يسعى التحالف إلى منح المستثمرين الأفراد خيار أكثر شفافية ومنظم للدخول في سوق العملات المشفرة، إذ توفر “USDG” بديل أكثر إنصاف لسوق العملات المستقرة المحتكرة حاليا.

تعمل “USDG” على شبكة الايثيريوم، مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي عبر ودائع نقدية وأوراق مالية حكومية أمريكية قصيرة الأجل.

تأتي هذه العملة بنهج جديد يركز على الامتثال التنظيمي، حيث تتماشى مع متطلبات سلطة النقد في سنغافورة، مما يعكس تحول هام نحو التنظيم في هذا المجال.

عبّر “أرجون سيثي”، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “كراكن”، عن أهمية “USDG” في إحداث توازن في السوق وتوسيع استخدامات العملات المستقرة، موضحا أن هذه المبادرة قد تفتح آفاق جديدة للنظام البيئي للعملات المشفرة.

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