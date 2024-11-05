أسبوع مكهرب: عملة البيتكوين أمام تقلبات ضخمة تزامنا مع نتائج الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب ساعات الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعبر مستثمرو العملات المشفرة عن حذرهم من خلال تقلبات منخفضة في سوق خيارات البيتكوين.

وأشار محللو منصة التداول “Bitfinex” إلى أن المستثمرين يتبنون موقف الانتظار والترقب، مما يعكس شكوكهم في تحركات الأسعار الحالية.

رغم التوقعات بارتفاع التقلبات بحلول الانتخابات اليوم 5 نوفمبر، يبدو أن المستثمرين مترددون في اتخاذ قرارات كبيرة.

ووفقا لـ Bitfinex، تُظهر البيانات أن التقلبات الضمنية لخيارات البيتكوين القريبة من تواريخ انتهاء صلاحيتها منخفضة، مما يعكس تحفظ السوق إزاء توقعات الأسعار على المدى القريب.

تشير التحليلات أيضا إلى أن انخفاض تقلبات الخيارات قد يعكس قلق أعمق بشأن أداء البيتكوين والعملات الرقمية البديلة، خاصة مع التراجعات الأخيرة في أسعارها.

وتضيف Bitfinex أن التوقعات المحيطة بإقرار صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين قد تؤدي إلى تغييرات في المشاعر والسلوك التداولي للمستثمرين.

على الرغم من بقاء التقلبات الضمنية منخفضة حتى الآن، يتوقع محللو Bitfinex حدوث تحركات ملحوظة بين 5 و8 نوفمبر.

إذا لم تشهد السوق التقلبات المتوقعة، فقد تواجه البيتكوين تصحيح أكبر، وفقا لتوقعات Bitfinex.

في سياق آخر، تُظهر منصة التنبؤ Polymarket أن احتمالات فوز دونالد “ترامب” في الانتخابات تقدر بـ 62.5%، بينما تبلغ احتمالات فوز كامالا هاريس 37.6%.

وتبقى الآمال مرتفعة لدى بعض المحللين بأن فوز “ترامب” قد يدفع سعر البيتكوين إلى مستويات مرتفعة تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية العام.

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