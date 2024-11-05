تحرك جديد من بينانس ورئيسها السابق ضد هيئة SEC: التفاصيل

في تطور قانوني جديد، قدمت شركة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق، “تشانغبينغ تشاو” المدعو “CZ”، طلب لرفض الدعوى المعدلة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشطب بعض أجزاء من المطالبات التي تقدمت بها الهيئة.

تزعم شركة بينانس أن هيئة الأوراق المالية في شكواها المعدلة ترفض منطق حكم المحكمة الأخير، الذي يشير إلى أن العملات المشفرة ليست أوراق مالية بذاتها، وأن إعادة بيعها في السوق الثانوية ليست معاملات أوراق مالية، رغم أنها تستمر في اعتبار معظم المعاملات المشفرة على أنها أوراق مالية بسبب توقعات بعض المشترين بزيادة قيمة هذه الأصول الرقمية.

وكانت هيئة SEC قد ذكرت في تعديلها للدعوى أنها أزالت مصطلح أوراق مالية للعملات المشفرة، مبدية أسفها لأي التباس سابق.

تطالب شركة بينانس المحكمة بإلغاء طلبات هيئة الأوراق المالية المتعلقة بالتخلي عن السيطرة عليها وعلى رئيسها التنفيذي السابق “CZ”.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفض القاضية “إيمي بيرمان جاكسون” بعض تهم الدعوى الأولية في يونيو 2024، بما في ذلك المتعلقة بمنتج “Simple Earn” ومبيعات BNB.

لكن هيئة SEC ردت بتعديل دعواها لتتناول مخاوف المحكمة وتدعم التهم الأخرى التي لم ترفضها القاضية، بما في ذلك بيع عشر عملات مشفرة زعمت الهيئة أنها تمثل أوراق مالية غير مسجلة.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت قد رفعت الدعوى ضد “CZ” وثلاث شركات تابعة لشركة بينانس في يونيو 2023، في محاولة لتطبيق اللوائح المالية على المعاملات المشفرة التي تعتبرها الهيئة أوراق مالية غير مسجلة.

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