الحماس تجاه الانتخابات الأمريكية يساهم في رفع التدفقات الأسبوعية تجاه صناديق ETF البيتكوين

أدى الحماس المحيط بالانتخابات الأمريكية وبفوز محتمل للجمهوريين في الانتخابات الأمريكية إلى تدفقات أسبوعية ضخمة نحو صناديق الأصول الرقمية، وصلت قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وكان صندوق ETF البيتكوين هو المستفيد الرئيسي من هذه التدفقات.

مع هذه الزيادة، بلغ إجمالي التدفقات منذ بداية العام 29.2 مليار دولار، مما ساهم في رفع الأصول المدارة إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ يونيو 2024.

ارتفاع حجم التداول ودعم واضح للبيتكوين:

شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاع بنسبة 67٪ ليصل إلى 19.2 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 35٪ من إجمالي تداولات البيتكوين على منصات التداول المعترف بها.

وتفيد التقارير بأن البيتكوين جذب تقريبا كامل التدفقات الأسبوعية، حيث بلغت حصته 2.2 مليار دولار، بينما شهدت المراكز الاستثمارية القصيرة للبيتكوين زيادات بلغت 8.9 مليون دولار مع ارتفاع الأسعار.

هذا ورغم التفوق الواضح للبيتكوين، تلقت صناديق الإيثيريوم تدفقات متواضعة بقيمة 9.5 مليون دولار، في حين جذبت سولانا 5.7 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة.

تأثر البيتكوين بالانتخابات الأمريكية:

تُظهر البيانات أن البيتكوين قد تأثر إيجابا بالتوقعات المرتبطة بفوز “دونالد ترامب”، الداعم للعملات الرقمية.

وأفادت تقارير بأن المستثمرين الكبار في السوق يُظهرون تفضيل واضح للبيتكوين في ظل هذه التوقعات الانتخابية.

وقد أكد تقرير “CoinShares” أن الحماسة الانتخابية دفعت التدفقات في بداية الأسبوع، فيما سجلت تدفقات خارجة طفيفة يوم الجمعة مع تغير طفيف في التوقعات الانتخابية.

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