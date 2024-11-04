حوت بيتكوين يسحب مبلغ معتبر من منصة “بايبت” تزامنا مع تقلبات السوق

رصدت أداة “Whale Alert” عملية سحب كبيرة بقيمة 2,000 بيتكوين من منصة “بايبت”، بقيمة تبلغ نحو 137.25 مليون دولار.

أثارت هذه المعاملة حماسة مجتمع العملات المشفرة، خاصة وأن السحب جاء في وقت تراجع فيه سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 70,000 دولار، بينما يواصل كبار المستثمرين، أو ما يُعرف بالحيتان عملية تجميع البيتكوين.

زيادة نشاط حيتان البيتكوين:

أظهر تتبع بلوكشين أن هذا الحوت يمتلك الآن 51,710 بيتكوين بإجمالي يتجاوز 3.5 مليار دولار.

أعرب عدد من أعضاء المجتمع عن تفاؤلهم بتعليقات مشجعة، معتبرين أن هذا التحرك يعكس توجه إيجابي نحو تعزيز الحيازة والتخزين.

كما أفادت منصة “Lookonchain”، أنه منذ 1 نوفمبر، قام خمسة حيتان بشراء 2,780 بيتكوين بقيمة تقارب 200 مليون دولار، مع تنفيذ جميع هذه الصفقات عبر منصة بينانس.

وُزعت هذه المشتريات على خمس حيتان بأحجام مختلفة، مما يعكس شهية مستمرة لدى المستثمرين الكبار نحو تعزيز محافظهم من البيتكوين.

تحركات سعر البيتكوين:

شهدت عملة البيتكوين انخفاض بنسبة 5% بين الجمعة والأحد، حيث تراجعت من مستوى 71,200 دولار إلى حوالي 68,000 دولار.

لكنها تعافت جزئي بنسبة 1.99%، ليتم تداولها عند نحو 68300 دولار.

ويعزو الخبراء هذه التقلبات إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الأمريكية القادمة، والتي تضيف ضغوط إضافية على الأسواق.

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