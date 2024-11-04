عوامل رئيسية ستؤثر على سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع: تعرف عليها

شهد سوق العملات المشفرة تراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ارتفاع البيتكوين في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في الأيام القادمة بسبب عدد من العوامل المؤثرة، على رأسها:

1. الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المتوقع أن تتسبب النتيجة في تقلبات قصيرة الأجل في سوق العملات المشفرة.

قد يُنظر إلى فوز “ترامب” على أنه إيجابي للسوق، بينما قد يكون لفوز “كامالا هاريس” تأثير معاكس.

2. الكشف عن بيانات اقتصادية مهمة:

بين 4 و8 نوفمبر، ستصدر عدة تقارير اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة:

تقرير مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي لشهر أكتوبر، والذي يوفر مؤشرات حول أداء قطاع الخدمات الأمريكي.

لشهر أكتوبر، والذي يوفر مؤشرات حول أداء قطاع الخدمات الأمريكي. تقارير سوق العمل التي تصدر يوم الخميس وتساهم في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي.

التي تصدر يوم الخميس وتساهم في تقييم صحة الاقتصاد الأمريكي. مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان وتوقعات التضخم لشهر نوفمبر، مما يعكس نظرة المستهلكين تجاه التضخم والاقتصاد.

3. قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي:

من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس يوم الخميس، مع وجود توقعات قوية لتحقيق ذلك بنسبة 98%.

هذا القرار قد يعزز التقلبات، خاصة في سوق العملات المشفرة، حيث يعد خفض الفائدة إشارة إيجابية للاستثمار في الأصول الخطرة.

حاليا شهد السوق انخفاضا في القيمة الإجمالية بنحو 50 مليار دولار، حيث تراجع إلى ما دون 2.4 تريليون دولار بحلول صباح اليوم الاثنين.

تراجعت عملة البيتكوين إلى 68 ألف دولار، بينما تأثرت الايثيريوم بشكل أكبر بانخفاضها إلى 2400 دولار، قبل أن تشهد تحسن طفيف.

كما شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاض، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات مع اقتراب الأحداث المحورية هذا الأسبوع.

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