شركة تعدين العملات الرقمية Riot تكشف عن تقريرها للربع الثالث من عام 2024: التفاصيل

أعلنت شركة Riot لتعدين البيتكوين عن تحقيق إيرادات بلغت 84.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يعود هذا النمو إلى ارتفاع كبير في معدل التجزئة الذي وصل إلى 28 EH/s، بزيادة سنوية قدرها 159%.

الأداء المالي والإنتاجي:

خلال الربع الثالث، حافظت شركة Riot على إنتاج قوي بلغ 1104 بيتكوين، وهو مستوى مماثل لإنتاج نفس الربع من العام الماضي، رغم تأثير حدث الانقسام الأخير.

ورغم تحسن الإيرادات، أغلقت الشركة الربع بخسارة صافية قيمتها 154.4 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية بلغت 80 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.

تشمل هذه الخسارة غير المحققة 38 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتداول، و30 مليون دولار تعود إلى نفقات التعويض القائم على الأسهم، و60 مليون دولار مرتبطة بالاستهلاك.

أشار الرئيس التنفيذي “جيسون ليز” إلى أن الشركة تحتفظ بسيولة نقدية قوية تتضمن 1.3 مليار دولار نقدا وأوراق مالية قابلة للتداول، بالإضافة إلى احتياطي من البيتكوين يقدر 10,427 بيتكوين.

أكد “ليز” على التزام Riot بتوسيع قدرات التعدين في مدينة تكساس وكنتاكي، مستهدفة تحقيق سعة تجزئة قدرها 100 EH/s في المستقبل.

هذا وقامت شركة Riot بتعديل توقعات سعة التجزئة، حيث خفضت هدف نهاية عام 2024 إلى 34.9 EH/s، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 36.3 EH/s، بسبب تأخر توسيع مرافق كنتاكي المستحوذ عليها حديثا، والتي لن تدخل الخدمة قبل عام 2025.

وتوقعت الشركة أن تصل إلى سعة 46.7 EH/s في نهاية عام 2025، مع اكتمال تطوير منشأة كورسيكانا وخطط توسع كنتاكي في عام 2026، لتحقيق سعة تجزئة إجمالية تقدر بـ 65.7 EH/s.

جدير بالذكر أن شركة Riot سبق وأن أعلنت عن استحواذها على شركة Block Mining في كنتاكي مقابل 92.5 مليون دولار، ضمن خططها لتوسيع عملياتها في مجال التعدين.

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