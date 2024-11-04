إلى أين سيتجه البيتكوين بعد الانتخابات الأمريكية؟

يترقب العالم نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث سيبدأ التصويت يوم غد مع تقارب نسب الفوز بين الطرفين:

“دونالد ترامب” و”كامالا هاريس”.

هذا ومن المتوقع أن يشهد سوق البيتكوين تقلبات ملحوظة بالتزامن مع نتائج الانتخابات الأمريكية التي ستكشف هذا الأسبوع، إذ يترقب المستثمرون تأثير الرئيس الجديد على قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

توقعت منصة “كوبيسي” أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع في التذبذب بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

توقعات ما بعد الانتخابات:

يرى “تشارلز إدواردز”، مؤسس الصندوق الاستثماري “كابريول”، أن فوز “كامالا هاريس” قد لا يتسبب في انخفاض كبير، مرجحا أن السوق استوعب معظم ضغوط البيع السابقة والاحتمالات الانتخابية.

كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة قد عززت السوق، مما يحد من أي هبوط محتمل بعد الانتخابات.

على الجانب الآخر، يعتقد المحلل “مايلز دويتشر” أن حالة القلق السائدة بين المستثمرين تأتي من احتمالية فوز “هاريس”، إذ يقللون من المخاطر قبل الانتخابات.

كما أشار إلى أن عدم اليقين الناجم عن سباق انتخابي متقارب يعدّ أحد العوامل الأساسية لتقلب السوق.

أوضح محلل الأسواق “دان كريبتو”، أن البيتكوين قد يشهد حركة بنسبة 10% صعود أو هبوط بناء على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى احتمال أن تتراجع الأسعار إلى ما دون 60,000 دولار أو تحقيق قمة تاريخية جديدة.

وفي السياق ذاته، أجرى “أنتوني بومبليانو”، أحد رواد البيتكوين، استطلاع لمتابعيه، حيث أظهرت النتائج ترجيح بفوز “دونالد ترامب”.

ومع ذلك، يعترف بأن النتائج قد تكون منحازة نظرا لتوجه غالبية متابعيه نحو العملات المشفرة.

أما المستثمر “مايك ألفريد”، فقد أشار إلى نمط تاريخي لأسعار البيتكوين يتمثل في تسجيل قاع سعري خلال أسبوع الانتخابات، متوقع أن تكون هذه آخر فرصة لشراء البيتكوين بأقل من 70,000 دولار.

اقرأ أيضا:

قضية هيئة SEC وشركة الريبل: ملخص للقضية من بدايتها لحد الساعة!

زيادة بنسبة 112% في حجم تداول العملات المشفرة على منصة Robinhood: التفاصيل

