زيادة بنسبة 112% في حجم تداول العملات المشفرة على منصة Robinhood: التفاصيل

أعلنت منصة “Robinhood” عن زيادة بنسبة 112% في حجم تداول العملات الرقمية المشفرة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم التداول 14.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.

ورغم هذا الارتفاع السنوي، تراجع نشاط التداول مقارنة ببداية العام، حيث وصلت الأحجام إلى ذروتها عند 36 مليار دولار في الربع الأول ثم تراجعت إلى 21.5 مليار دولار في الربع الثاني.

كما شهدت “Robinhood” نمو في إيراداتها من المعاملات، حيث ارتفع الدخل بنسبة 72% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 319 مليون دولار.

شكلت إيرادات تداول العملات المشفرة 61 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 165%، لكنها انخفضت مقارنة بـ81 مليون دولار التي تم تحقيقها في الربع السابق.

إجمالا، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 150 مليون دولار وإيرادات إجمالية بلغت 637 مليون دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

بلغت الأرباح المعلنة للسهم 0.17 دولار، دون التوقعات البالغة 0.18 دولار، وكانت الإيرادات أقل بنسبة 3.6% من 661.2 مليون دولار المتوقعة.

هذا وسجلت “Robinhood” أداء قوي في أقسام أخرى، حيث ارتفعت عائدات تداول الخيارات بنسبة 63% لتصل إلى 202 مليون دولار، بينما زادت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 37% لتبلغ 37 مليون دولار.

كما نمت أصولها تحت الحراسة (AUC) بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 152.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة الودائع وتقييمات الأصول الرقمية.

جدير بالذكر أنه ومنذ إطلاق وحدة تداول العملات المشفرة في عام 2018، وسّعت “Robinhood” عروضها لتشمل عملات رقمية متنوعة، بدءا من البيتكوين والإيثيريوم وصولا إلى اللايتكوين وعملة UNI وأفالانش وتشينلينك، ضمن شراكات متعددة لزيادة التنوع وتلبية احتياجات المستخدمين.

اقرأ أيضا:

منصة “Reddit” تبيع مخزونها من البيتكوين وتبتعد عن العملات المشفرة: التفاصيل

زيادة قاعدة مستثمري العملات المشفرة في كوريا الجنوبية بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2024

