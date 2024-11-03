بالرغم من تراجع سعر البيتكوين: هيمنة البيتكوين تقترب من 60%

تراجع سعر البيتكوين وفقد مستوى 70 ألف دولار.

بالرغم من التراجع إلا أن هيمنته على سوق الكريبتو وعلى العملات الرقمية البديلة مازالت مرتفعة ووصلت في الفترة الأخيرة لتقريبا 60%.

ارتفاع الهيمنة يمثل تحول واضح في ديناميكيات السوق بعد فترة طويلة من سيطرة العملات الرقمية البديلة.

كما هذا المستوى المتقدم من الهيمنة تجدد ثقة المستثمرين في البيتكوين، التي نجحت في التفوق على أداء العديد من العملات البديلة رغم ارتفاع أسعار هذه العملات مقابل الدولار، حيث تعزز سعر البيتكوين بشكل ملحوظ.

أسباب ارتفاع هيمنة البيتكوين:

استفادت عملة البيتكوين من تراجع العملات الرقمية البديلة مقابل أزواجها من البيتكوين، ما سمح لها بتعزيز هيمنتها السوقية.

ورغم المكاسب التي حققتها العملات البديلة، إلا أن قوة البيتكوين دفعت بأغلب رؤوس الأموال نحوها، ما قلل من جاذبية الاستثمارات في العملات الرقمية البديلة وزاد من تقلباتها.

بعد تسجيل مستويات قياسية، شهدت البيتكوين تصحيح من مستوى 70,000 دولار، مما أبرز ضغوط البيع عند هذا المستوى.

تظل مستويات الدعم الأساسية عند 67,000 دولار و64,000 دولار و62,000 دولار، وهي نقاط قد توفر استقرار للسعر في حال استمر التراجع.

ما هي التوقعات المستقبلية؟

استمرار هيمنة البيتكوين قد يؤدي إلى تقليص زخم العملات الرقمية البديلة على المدى القريب، إذ يبدو أن البيتكوين تعيد تركيز رأس المال في سوق الكريبتو.

من المحتمل أن تظل العملات الرقمية البديلة تحت الضغط طالما بقيت البيتكوين قوية، وقد تستعيد بعض الزخم فقط إذا استقرت البيتكوين قرب مستوياتها العليا، مما يمنح مجال لتعافيها النسبي على أزواجها مع البيتكوين.

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