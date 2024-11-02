اعتقال ضباط شرطة متهمين بتدبير استجواب مزيف لسرقة عملات رقمية من أحد الضحايا

ألقت السلطات التايلاندية القبض على ستة ضباط شرطة ومدني، بعد اتهامهم بتدبير عملية استجواب مزيف لابتزاز 165 ألف دولار من مواطن صيني يُدعى “ساي”.

وفقا لتقرير محلي، شارك الضباط مع مترجم صيني في اقتحام منزل “ساي” بأمر تفتيش مزور، حيث صادروا أجهزة إلكترونية وهددوا باتهامه بتوظيف عاملات منزل بشكل غير قانوني.

طالب الضباط بمبلغ 10 مليون دولار لإسقاط التهم، لكنه وافق في النهاية على دفع 165 ألف دولار.

بعد تسليم المبلغ، قام الضباط بتزوير المستندات وأجبروا “ساي” وعائلته على تسجيل مقطع فيديو ينفون فيه التهم، ثم أعادوا الهواتف لكنهم احتفظوا بجهاز الكمبيوتر.

بعدها وبعدما أدرك الضحية ما وقع معه رفع دعوى جنائية، ما أدى إلى اعتقال الضباط المتهمين الذين نفوا التهم وأُفرج عنهم بكفالة.

تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التحقيق، ومن المتوقع صدور النتائج خلال 30 يوم.

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