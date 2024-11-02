شركة “ترانساك” تحصل على ترخيصين مزدوجين للكريبتو في كندا وولاية ديلاوير الأمريكية

حصلت شركة “ترانساك” على تراخيص تنظيمية مزدوجة في كندا وولاية ديلاوير الأمريكية لتعزيز امتثالها التنظيمي وتوسيع خدماتها في سوق العملات المشفرة.

في الولايات المتحدة، نالت شركة “ترانساك” ترخيص تحويل الأموال (MTL) من ولاية ديلاوير، وهو الثاني بعد ترخيصها الأول من لجنة الأوراق المالية في ألاباما.

في كندا، سُجلت “ترانساك كندا” كشركة خدمات مالية (MSB) لدى مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC)، مما يتيح لها العمل وفق اللوائح الكندية.

يأتي هذا التوسع وسط تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة في كندا، حيث أظهرت دراسات بنك كندا أن 13٪ من الكنديين امتلكوا عملة البيتكوين في عام 2021، كما صعدت كندا إلى المرتبة الثامنة عشرة في تبني العملات المشفرة عالميا بحسب تقرير “Chainalysis”.

أكد “برايان كين”، مسؤول الامتثال في “ترانساك”، أن الحصول على التسجيل الكندي يعكس التزام الشركة بالتعاون مع السلطات التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا التسجيل يتيح للكنديين شراء العملات الرقمية بسلاسة.

وقال “كين”:

تسجيل FINTRAC هو خطوة مهمة لتوسيع الوصول إلى الأصول الرقمية في كندا.

يتيح تسجيل FINTRAC للعملاء الكنديين استخدام مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، مما يسهل عملية تكامل خدمات “ترانساك” للتطبيقات التي تقدم حلول تشغيل العملات المشفرة.

فيما يخص ترخيص ديلاوير، فإنه يعزز شبكة “ترانساك” التنظيمية في الولايات المتحدة، مما يمكّن المقيمين والشركات في الولاية من استخدام منصة آمنة لشراء وبيع العملات المشفرة.

كما تخطط الشركة للحصول على تراخيص إضافية في ولايات أخرى لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية المحلية، مما يعزز دورها في دعم تبني تقنيات الويب 3 والاقتصاد اللامركزي.

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