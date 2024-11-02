ليس الجميع متحمس ومحب لعملة البيتكوين.
فهناك من يرى أنها مجرد فقاعة ولا تتمتع بأي مزايا تمكن من تصنيفها كأصل تنوعي أو ملاذ آمن يمكن اللجوء إليها في أوقات الأزمات.
من بين الفئة الثانية نجد الاقتصادي “روبن بروكس” كبير الاقتصاديين السابق في معهد التمويل الدولي والذي صرح مؤخرا وأكد على موقفه تجاه البيتكوين وأنه عبارة عن فقاعة وأن الارتفاع الأخير ما هو إلا ارتفاع مؤقت جاء بعد خفض الاحتياطي الامريكي لأسعار الفائدة.
لكن وبعد أن وصل سعر البيتكوين واقترب من تحقيق قمة جديدة، تهجم مجتمع الكريبتو وأنهالو بالنقد على تصريحات “بروكس” وأخبروه أنه سيندم إذا لم يستثمر في البيتكوين ويستفيد من القمم التي تحققها العملة كل فترة زمنية.
جدير بالذكر أن سعر البيتكوين انخفض في سنة 2022 بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما يعني أن تصريحات “بروكس” تحمل بعض من الصحة فيما يخص التأثير المباشر لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوجه الأموال الاستثمارية لأصول أكثر أمانا وأقل تقلبا.
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كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي بارز يصف البيتكوين بأنها مجرد فقاعة أخرى: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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