الطلب المؤسساتي على البيتكوين وراء ارتفاع سعر البيتكوين الأخير

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ في الأيام القليلة الماضية حيث تمكن سعر العملة من اختراق المقاومة والمستوى النفسي المهم المقدر بـ70 ألف دولار.

في وقت نشر هذه المقالة تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 70 ألف دولار.

بحسب العديد من المحللين والمتتبعين لسوق الكريبتو فإن ارتفاع أسعار البيتكوين جاءت كنتيجة مباشرة للطلب المتزايد من المؤسسات على صناديق ETF البيتكوين.

في الأيام القليلة الماضية ووفقا لبيانات بلومبيرغ فقد تم ضخ حوالي 872 مليون دولار في صندوق “iShares Bitcoin Trust” المتداول في البورصة يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي يومي.

تعد الاشتراكات والتدفقات المالية نحو هذه المنتجات الرقمية التي يبلغ عمرها تسعة أشهر فقط من بين أعلى التدفقات نحو صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم.

حاليا الأنظار مسمرة تجاه الانتخابات الأمريكية وما ستسفر عنه من نتائج ومن سيكون الرئيس القادم والذي سيكون له حتما تأثير على سوق الكريبتو وأسعار العملات الرقمية المشفرة.

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