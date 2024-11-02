كيف يمكن أن تؤثر عملات البيتكوين الموجودة خارج منصات التداول (OTC) على سعر البيتكوين؟

بعد محاولة البيتكوين لكسر قمته السعرية السابقة عند 73700 دولار، تراجع سعر العملة لما دون مستوى 70 ألف دولار في وقت نشر هذه المقالة.

التراجع أو التصحيح مثلما يسميه المحللون لابد منه إذ لا يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي بشكل دائم، كما من غير الممكن أن يستمر الاتجاه الهبوطي دائما حيث تتسم الأسواق المالية بالتذبذب صعودا وهبوط وسوق الكريبتو ليس استثناء.

وفقا لتقرير منشور من منصة “CryptoQuant” فإن ارتفاع سعر البيتكوين في الفترة الماضية كان مدفوع بشكل أساسي بفضل الطلب الكبير على البيتكوين من طرف صناديق ETF البيتكوين.

حيث عرفت هذه الصناديق طلب كبير على عملات البيتكوين ليصل عدد عملات البيتكوين المشتراة إلى 7700 بيتكوين في يوم واحد.

بالرغم من أن هذا الرقم كبير إلا أنه لم يصل بعد للرقم القياسي المسجل في شهر فبراير والمقدر بشراء هذه الصناديق لما يقدر بـ 16 ألف عملة بيتكوين في يوم واحد.

بالعودة لعنوان مقالنا والحديث حول عملات البيتكوين خارج منصات التداول (OTC) والتي تعني عملات البيتكوين المتوافرة في مكاتب الصرف أو عند الخواص والتي تكون بعيدة عن منصات التداول.

بحسب منصة “CryptoQuant” كلما تقلص عدد هذه العملات كلما كان ذلك أفضل لسعر البيتكوين والعكس صحيح.

في بداية العام كان رصيد البيتكوين خارج منصات التداول يتراوح بين 183000 و193000 بيتكوين، بينما يوجد حاليا في وقت نشر هذه المقالة حوالي 416000 بيتكوين على مكاتب OTC.

عند زيادة طلب صناديق ETF على البيتكوين وتراجع كمياته في مكاتب OTC يكون ذلك إيجابي لسعر البيتكوين.

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