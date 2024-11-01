رقم قياسي جديد لصندوق ETF البيتكوين المقدم من شركة “بلاك روك”

سجل صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) والمقدم من شركة “بلاك روك” تدفقات مالية قياسية، ما عكس تأثير كبير على السوق على المدى القصير.

وفقا لـ “ريان لي”، كبير المحللين في شركة “Bitget Research”، فإن تقديم “بلاك روك” التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الأصول العالمية، هذا الصندوق يُعزز ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة، ويشير إلى قبول أكبر من المؤسسات المالية التقليدية للبيتكوين.

تعزيز معنويات السوق والسيولة:

استثمار “بلاك روك” في صندوق ETF البيتكوين قد يرفع معنويات السوق أكثر ويزيد من ثقة المستثمرين، مما يجذب رؤوس أموال جديدة ويؤدي لارتفاع محتمل في سعر البيتكوين.

يضيف تدفق الأموال الجديد سيولة ملحوظة، مما يزيد من أحجام التداول ويخفض تكاليف المعاملات، ما يجعل السوق أكثر جاذبية لشريحة أوسع من المستثمرين.

رغم التأثير الإيجابي، قد يتسبب التدفق الأولي لرؤوس الأموال في تقلبات سعرية على المدى القريب، إذ تجعل التغيرات في معنويات المستثمرين والتوقعات السوقية السوق عرضة للتذبذبات.

حاليا، تمتلك شركة “بلاك روك” نحو 430 ألف بيتكوين، ويُتوقع مع استمرارها في التراكم أن تنافس حيازات محفظة ساتوشي ناكاموتو، التي تحتوي على 1.1 مليون بيتكوين، مما قد يعزز تأثيرها المستقبلي على سوق البيتكوين.

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